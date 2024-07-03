Добро пожаловать в мир Инспектора: PoVesti, где вас ждет множество захватывающих и драматических историй, полных сюрпризов, порочных желаний и интриг. В этой визуальной новелле вы окажетесь в центре сюжета, который удержит ваше внимание до самого конца.





История Детской Драмы





Примите участие в увлекательной истории Детской Драмы, где вам предстоит раскрыть тайны и исследовать глубины человеческих взаимоотношений. Вас ждут неожиданные повороты, эмоциональные всплески и насыщенные события, которые сделают ваше приключение незабываемым.





PoVesti: Childhood Drama — НТР Визуальная Новелла





Это визуальная новелла, ориентированная на НТР (Netorare), где каждый ваш выбор влияет на развитие сюжета. Погрузитесь в атмосферу сложных взаимоотношений, исследуйте мотивы персонажей и узнайте, что скрывается за внешней видимостью.