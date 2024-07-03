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Love’s Relic (18+)

Love’s Relic (18+) 0.9 Demo

Студенческая жизнь и неожиданные чувства
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Версия:
0.9 Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 197 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0

Love's Relic: Эхо сердца - захватывающая визуальная новелла, где студент университета и его давняя близкая подруга Эмбер из его родного города оказываются втянутыми в водоворот притяжения, любви и близости.


История о давней дружбе и новых чувствах


В центре сюжета - давняя дружба, которая внезапно начинает превращаться во что-то большее. Главный герой и Эмбер осознают, что их чувства друг к другу выходят за рамки обычной дружбы, и пытаются разобраться в новых и мощных эмоциях.


Неудержимое притяжение


Несмотря на их долгую дружбу и желание сохранить отношения, главный герой и Эмбер обнаруживают, что не могут противостоять своим физическим желаниям. Их путь к пониманию своих чувств наполнен моментами близости и откровений, которые меняют их жизни навсегда.


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Информация о модах

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Скачать Love’s Relic (18+) 197 Мб Ссылка 2 197 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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