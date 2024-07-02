Domino Beach (18+) Episode 1
Domino Beach - Молодой и амбициозный мужчина приезжает в солнечный город своей мечты, чтобы начать новую жизнь. Однако с самого начала всё идёт не по плану: он теряет работу и сталкивается с выселением из квартиры. Судьба предоставляет ему неожиданный шанс - проявить себя и присоединиться к команде спасателей на пляже. Отборочные испытания состоятся через неделю.
Время идет, а соблазны вокруг не дают расслабиться. Красивые девушки, отчаянные серферы, бурные вечеринки и океан алкоголя окружают его повсюду. Главному герою предстоит проявить волю и решимость, чтобы преодолеть все трудности и успешно пройти испытания.
Сможет ли он справиться с вызовами, которые преподносит ему жизнь в Domino Beach? Преодоление соблазнов, борьба за место в команде спасателей и стремление к новой, лучшей жизни — вот что ждет его на пути к мечте.
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