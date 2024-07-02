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Domino Beach (18+)

Domino Beach (18+) Episode 1

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Версия:
Episode 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 259 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15

Domino Beach - Молодой и амбициозный мужчина приезжает в солнечный город своей мечты, чтобы начать новую жизнь. Однако с самого начала всё идёт не по плану: он теряет работу и сталкивается с выселением из квартиры. Судьба предоставляет ему неожиданный шанс - проявить себя и присоединиться к команде спасателей на пляже. Отборочные испытания состоятся через неделю.


Время идет, а соблазны вокруг не дают расслабиться. Красивые девушки, отчаянные серферы, бурные вечеринки и океан алкоголя окружают его повсюду. Главному герою предстоит проявить волю и решимость, чтобы преодолеть все трудности и успешно пройти испытания.


Сможет ли он справиться с вызовами, которые преподносит ему жизнь в Domino Beach? Преодоление соблазнов, борьба за место в команде спасателей и стремление к новой, лучшей жизни — вот что ждет его на пути к мечте.


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Скачать Domino Beach (18+) 259 Мб Ссылка 2 259 Мб

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