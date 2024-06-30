Chrono Ecstasy — это интригующая визуальная новелла, которая позволяет вам погрузиться в мир, где у вас есть возможность останавливать время. Вы когда-нибудь задумывались о безграничных возможностях, которые откроются перед вами, если время замрет? Люди, ситуации и события — все в ваших руках, и теперь вы можете управлять этим, как захотите.





Теперь, когда у вас есть эта невероятная сила, вам предстоит решить, как вы будете ее использовать. Смелые эксперименты, хитроумные планы и манипуляции временем — перед вами открывается бесконечный спектр действий. Однако с великой силой приходит и большая ответственность. Как вы справитесь с ограничениями, которые накладывает на вас эта сила? Как будете справляться с последствиями, влияя на жизни других людей?





В Chrono Ecstasy вас ждут необычные отношения и сложные моральные выборы. Ваша способность останавливать время привлекает внимание других богов, и теперь они приходят за вашей жизнью. Сможете ли вы выжить и удержать свою силу, или станете жертвой своих же амбиций? Ваши решения будут иметь далеко идущие последствия, и только от вас зависит, каким будет ваш путь в этом захватывающем приключении.