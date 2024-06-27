My Girlfriend Is… Centaur - погрузитесь в необычайный роман, где вам предстоит налаживать отношения с девушкой-кентавром. Эта игра предлагает уникальную любовную историю, полную испытаний и неожиданных поворотов.





В My Girlfriend Is… Centaur вы столкнетесь с различными препятствиями, вызванными физиологическими различиями, которые добавляют глубину и сложности в ваши отношения. Вам предстоит искать компромиссы, решать проблемы и находить пути к взаимопониманию.





Преодолейте трудности вместе, укрепите вашу связь и раскройте красоту и сложность любви, которая выходит за рамки обычного. Сможете ли вы доказать, что истинные чувства преодолевают все преграды? Узнайте, погрузившись в эту захватывающую романтическую историю.