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The Photographer/ Drama in the office (18+)

The Photographer/ Drama in the office (18+) 1.1.0

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Версия:
1.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
66

В The Photographer: Drama in the Office вы выступаете в роли фотографа, работающего в небольшом агентстве. На первый взгляд, офис кажется обычным местом для творческой работы, но вас начинает беспокоить, что клиентов тут бывает крайне мало. С течением времени вы начинаете замечать странности в поведении своего босса и узнаете шокирующую правду о его скрытых делах.


Вы обнаруживаете, что агентство — это всего лишь прикрытие для темного бизнеса вашего босса. Он использует офис для привлечения молодых женщин, обещая им славу и успех. На самом же деле он убеждает их стать порноактрисами. С этим открытием перед вами встает сложный выбор: смириться с тем, что происходит, или попытаться положить конец незаконной деятельности.


Игра погружает вас в мир интриг, моральных дилемм и напряженных ситуаций. Вам предстоит принимать важные решения, которые повлияют на жизнь многих людей и исход всей истории. "The Photographer: Drama in the Office" сочетает в себе элементы визуальной новеллы и детектива, предлагая глубокий и увлекательный сюжет с неожиданными поворотами и реалистичными персонажами.


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Скачать The Photographer/ Drama in the office (18+) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб

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