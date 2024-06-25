Academy: Live! — это визуальный роман для взрослых, в котором вам предстоит взять на себя роль директора загадочной Академии ReLive. На первый взгляд, это обычный учебный институт, но под поверхностью скрываются мрачные тайны и интриги.





Академия оборудована скрытыми камерами и записывающими устройствами, позволяющими наблюдать за повседневной жизнью студентов и преподавателей. Ваша задача — использовать своё новообретённое положение для манипулирования студентами, подталкивая их к разоблачению и участию в прямых трансляциях.





Загадочный «Совет директоров» внимательно следит за вашими действиями и ожидает, что вы выполните свою миссию, постепенно вовлекая студентов в порочный круг. Принимайте сложные решения, влияющие на судьбы молодых людей и будущее самой Академии ReLive, и раскройте все её тайны.