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Academy: Live! (18+)

Academy: Live! (18+) 0.05 Alpha

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Версия:
0.05 Alpha
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 417 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
120

Academy: Live! — это визуальный роман для взрослых, в котором вам предстоит взять на себя роль директора загадочной Академии ReLive. На первый взгляд, это обычный учебный институт, но под поверхностью скрываются мрачные тайны и интриги.


Академия оборудована скрытыми камерами и записывающими устройствами, позволяющими наблюдать за повседневной жизнью студентов и преподавателей. Ваша задача — использовать своё новообретённое положение для манипулирования студентами, подталкивая их к разоблачению и участию в прямых трансляциях.


Загадочный «Совет директоров» внимательно следит за вашими действиями и ожидает, что вы выполните свою миссию, постепенно вовлекая студентов в порочный круг. Принимайте сложные решения, влияющие на судьбы молодых людей и будущее самой Академии ReLive, и раскройте все её тайны.


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Информация о модах

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Скачать Academy: Live! (18+) 0.05 Alpha взлом

Скачать Academy: Live! (18+) 417 Мб Ссылка 2 417 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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