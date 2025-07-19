Fashion Business (18+) vEp.5 v.1.01
Ваш бизнес разоряется или вы успешный модельер? Достичь своих целей не так просто. Независимо от того, мужчина вы или женщина, жизнь и карьера вашей семьи поставлены на карту. Помимо обычных элементов геймплея визуальной новеллы, Fashion Business (18+) включает в себя 2 полноценных сюжетных линии и 12 концовок.
Стать предпринимателем в индустрии моды и зарабатывать деньги, придумывая новые модели и одежду для своих клиентов! С Fashion Business (18+) вы можете самостоятельно устанавливать цены на одежду и аксессуары, создавать эскизы и одежду, находить новых деловых партнеров, нанимать людей на работу, работать над маркетинговыми стратегиями.
Забудьте об навязчивых играх, в которые играют через перерывы в питании. Эта игра никуда не денется, ведь в ней есть чем заняться!
Полная версия
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Старые версии Fashion Business (18+)
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.