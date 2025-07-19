Описание

Ваш бизнес разоряется или вы успешный модельер? Достичь своих целей не так просто. Независимо от того, мужчина вы или женщина, жизнь и карьера вашей семьи поставлены на карту. Помимо обычных элементов геймплея визуальной новеллы, Fashion Business (18+) включает в себя 2 полноценных сюжетных линии и 12 концовок.





Стать предпринимателем в индустрии моды и зарабатывать деньги, придумывая новые модели и одежду для своих клиентов! С Fashion Business (18+) вы можете самостоятельно устанавливать цены на одежду и аксессуары, создавать эскизы и одежду, находить новых деловых партнеров, нанимать людей на работу, работать над маркетинговыми стратегиями.





Забудьте об навязчивых играх, в которые играют через перерывы в питании. Эта игра никуда не денется, ведь в ней есть чем заняться!