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Fashion Business (18+)

Fashion Business (18+) vEp.5 v.1.01

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14
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Нужно обновить?
Версия:
Ep.5 v.1.01
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:54
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
66 871
Описание

Ваш бизнес разоряется или вы успешный модельер? Достичь своих целей не так просто. Независимо от того, мужчина вы или женщина, жизнь и карьера вашей семьи поставлены на карту. Помимо обычных элементов геймплея визуальной новеллы, Fashion Business (18+) включает в себя 2 полноценных сюжетных линии и 12 концовок.


Стать предпринимателем в индустрии моды и зарабатывать деньги, придумывая новые модели и одежду для своих клиентов! С Fashion Business (18+) вы можете самостоятельно устанавливать цены на одежду и аксессуары, создавать эскизы и одежду, находить новых деловых партнеров, нанимать людей на работу, работать над маркетинговыми стратегиями.


Забудьте об навязчивых играх, в которые играют через перерывы в питании. Эта игра никуда не денется, ведь в ней есть чем заняться!


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Fashion Business (18+) vEp.5 v.1.01 MOD APK

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Старые версии Fashion Business (18+)
Version Ep. 4 v.9.02 Version TG Ep. 4 v.9.02
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Fashion Business (18+)


Комментарии (10)
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Nik
Nik 31 мая 2025 22:38
Версия не та
0
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.
. 7 декабря 2024 21:51
А появился к кавото код для обновления ?
0
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.
. 14 ноября 2024 07:18
Dinara2013, У меня так же
+1
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Dinara2013
Dinara2013 14 ноября 2024 03:43
У меня требует код в цыфрах. 😢
-1
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.
. 13 ноября 2024 23:28
А куда вводить код для обновления ?
0
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Bobur
Bobur 13 ноября 2024 17:13
Kod obnavleniyaLensifal, kod obnavleniya
-1
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.
. 21 октября 2024 15:43
Lensifal, Понял спасибо
0
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.
. 21 октября 2024 10:40
А как получить код для обновления игры ?
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 17 октября 2024 01:34
., Код нужен для онлайн обновления игры, кода у нас нет :)
0
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.
. 17 октября 2024 00:36
А что за код нужен для игры ?
+1
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