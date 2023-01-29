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Babysitters (18+)

Babysitters (18+) 0.1.1 Part 1

12
2
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.1.1 Part 1
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
12
Комментарии:
1
Просмотров:
15 697

Ролевые игры и визуальные новеллы — это весело, но в них может быть сложно разобраться, если вы неопытный игрок. Babysitters позаботится об этом, позволяя вам начинать медленно, постепенно становясь легче, и постепенно позволяя вам настраивать и играть за персонажа по вашему выбору. Игра также представляет собой гигантский скачок вперед в визуальных новеллах: в то время как другие названия по-прежнему ограничены черно-белыми иллюстрациями, у Babysitters есть полноцветное оформление, саундтрек (который также бесплатный) и озвучка!


Babysitters — это любовное письмо новым игрокам, которым еще только предстоит найти свое место в мире ролевых игр. Это также игра для ветеранов, которые ищут более интерактивный опыт в своем любимом жанре. Играя в качестве няни, игроки могут исследовать разные личности и предпочтения, прежде чем разблокировать новые наряды, начать отношения с другими персонажами, исследовать прошлое или стать «ангелом» или «демоном».


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать Babysitters (18+) 0.1.1 Part 1 взлом

Скачать Babysitters (18+)
1.7 Гб
Ссылка 2
1.7 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Babysitters (18+)


Комментарии (1)
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Like 29 января 2023 00:41
006 русский есть
+1
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