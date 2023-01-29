Ролевые игры и визуальные новеллы — это весело, но в них может быть сложно разобраться, если вы неопытный игрок. Babysitters позаботится об этом, позволяя вам начинать медленно, постепенно становясь легче, и постепенно позволяя вам настраивать и играть за персонажа по вашему выбору. Игра также представляет собой гигантский скачок вперед в визуальных новеллах: в то время как другие названия по-прежнему ограничены черно-белыми иллюстрациями, у Babysitters есть полноцветное оформление, саундтрек (который также бесплатный) и озвучка!





Babysitters — это любовное письмо новым игрокам, которым еще только предстоит найти свое место в мире ролевых игр. Это также игра для ветеранов, которые ищут более интерактивный опыт в своем любимом жанре. Играя в качестве няни, игроки могут исследовать разные личности и предпочтения, прежде чем разблокировать новые наряды, начать отношения с другими персонажами, исследовать прошлое или стать «ангелом» или «демоном».