Добро пожаловать в The Button, оригинальный визуальный роман с невиданными ранее функциями! «Кнопка» — это история сорокалетнего разведенного мужчины с детьми, который живет запутанной и беспокойной жизнью. Как только он разочаровался в себе, в его жизни появился новый человек. Все станет лучше? Положит ли это конец его бедам? Узнайте, играя в The Button прямо сейчас





Вы сможете испытать различные сценарии, в которых вы можете выбирать, куда идти и какой выбор делать. Вам понравится не знать, что произойдет дальше и как ваш выбор повлияет на финал игры. Благодаря высокой вариативности событий вы никогда не будете играть в The Button дважды одним и тем же способом. Вы можете играть в эту игру 18+ с невероятной графикой и веселыми концовками.