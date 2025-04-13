Версия:
Part 2 v.0.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 18:21
Возраст:
Требуется места:
≈ 419 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 191
Описание
Игра «Императрица» (18+) — это поистине уникальная и увлекательная игра, в которой вы сможете исследовать фэнтезийный мир с множеством разных существ, заключенных в капсулы. Присоединяйтесь к одной из самых красивых когда-либо созданных игр и погрузитесь в этот виртуальный мир.
Никто не хочет, чтобы его похитили и внезапно очутили в странном новом мире. Присоединяйтесь к Алисе, которой предстоит привыкнуть к незнакомым обычаям за время заключения. Когда вы откроете для себя новый дом Алисы, вы познакомитесь с обычаями, которые окружают его обитателей. Игра наполнена квестами, событиями и головоломками. Раскройте тайны этого мира и его персонажей.
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