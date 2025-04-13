Описание

Игра «Императрица» (18+) — это поистине уникальная и увлекательная игра, в которой вы сможете исследовать фэнтезийный мир с множеством разных существ, заключенных в капсулы. Присоединяйтесь к одной из самых красивых когда-либо созданных игр и погрузитесь в этот виртуальный мир.





Никто не хочет, чтобы его похитили и внезапно очутили в странном новом мире. Присоединяйтесь к Алисе, которой предстоит привыкнуть к незнакомым обычаям за время заключения. Когда вы откроете для себя новый дом Алисы, вы познакомитесь с обычаями, которые окружают его обитателей. Игра наполнена квестами, событиями и головоломками. Раскройте тайны этого мира и его персонажей.