«My Real Desire» — это игра со взрослой тематикой и откровенным содержанием, посвященная самым интимным отношениям с вами. Он длинный, с насыщенным сюжетом и увлекательной системой выбора действия героя, что так важно во всем этом. Который недавно закончил университет, и тут же получил приглашение работать в одной из престижных компаний.





Это игра, которая поможет вам потеряться в жизни или оторваться от нее после некоторого времени игры и жить в своем собственном мире фантазий. Автор уделил внимание каждой детали, а вам осталось только начать наслаждаться этим красочным миром, полным приключений, и без сожалений осуществить все свои «настоящие» желания!