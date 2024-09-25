Sexbot Restoration 2124 - в этой игре вы воплотите в жизнь историю человека, который всегда был очарован технологиями и робототехникой, но его интересы пошли по несколько нетрадиционному пути. Ваш персонаж был тем странным ребенком, который предпочитал чинить сломанные секс-боты вместо того, чтобы посещать занятия в школе. Этот необычный интерес привел к тому, что он не закончил школу, что вызвало неудовольствие его родителей. В возрасте 18 лет его выгнали из дома, оставив с небольшим количеством денег.





Вы решили использовать эти деньги для реализации своей мечты - начали бизнес по ремонту секс-ботов. Сняли старый склад и закупили необходимые инструменты. Однако открытие собственного бизнеса оказалось сложной задачей. Уже почти год вы живете на складе и изо всех сил стараетесь свести концы с концами, надеясь, что ваш необычный талант и упорство помогут вам достичь успеха.





Sexbot Restoration 2124 предлагает уникальный игровой опыт, где вы будете развивать свой бизнес, сталкиваясь с множеством вызовов и препятствий. Погружаясь в процесс ремонта и настройки высокотехнологичных роботов, вы сможете улучшать свои навыки и, возможно, даже изменить свою судьбу.