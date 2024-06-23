Ancient Times — это уникальная игра, вдохновленная историческими фактами о Древнем Риме, предлагающая оригинальный сюжет, включающий исторических персонажей и побочные истории, ориентированные на взрослую аудиторию (18+). История начинается с того, что боги смерти отправляют душу главного героя в параллельный мир, перенося его в тело трибуна Римской республики, который должен был умереть.





Оказавшись в этом новом мире, когда Рим только начинает расцветать, главный герой сталкивается с важным выбором, который определит его дальнейшую жизнь. Игроку предстоит управлять трибуном, принимая решения, которые будут влиять на ход истории, взаимоотношения с другими персонажами и судьбу самого Рима.





Однако не стоит забывать, что боги смерти всегда наблюдают за вами. Их вмешательство может как помочь, так и помешать вашим планам, добавляя элемент непредсказуемости и напряжения в игровой процесс. Ancient Times предлагает глубокое погружение в атмосферу Древнего Рима, где каждое решение имеет последствия, а исторические и мифологические элементы переплетаются в захватывающей истории.