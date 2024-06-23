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Ancient Times (18+)

Ancient Times (18+) 0.1.5

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Версия:
0.1.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 320 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0

Ancient Times — это уникальная игра, вдохновленная историческими фактами о Древнем Риме, предлагающая оригинальный сюжет, включающий исторических персонажей и побочные истории, ориентированные на взрослую аудиторию (18+). История начинается с того, что боги смерти отправляют душу главного героя в параллельный мир, перенося его в тело трибуна Римской республики, который должен был умереть.


Оказавшись в этом новом мире, когда Рим только начинает расцветать, главный герой сталкивается с важным выбором, который определит его дальнейшую жизнь. Игроку предстоит управлять трибуном, принимая решения, которые будут влиять на ход истории, взаимоотношения с другими персонажами и судьбу самого Рима.


Однако не стоит забывать, что боги смерти всегда наблюдают за вами. Их вмешательство может как помочь, так и помешать вашим планам, добавляя элемент непредсказуемости и напряжения в игровой процесс. Ancient Times предлагает глубокое погружение в атмосферу Древнего Рима, где каждое решение имеет последствия, а исторические и мифологические элементы переплетаются в захватывающей истории.


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Информация о модах

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Скачать Ancient Times (18+) 0.1.5 взлом

Скачать Ancient Times (18+) 320 Мб Ссылка 2 320 Мб

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