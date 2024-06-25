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The Halo Project (18+)

The Halo Project (18+) 0.26b

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Версия:
0.26b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 331 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
109

The Halo Project — новая захватывающая межпространственная игра, в которой игроки испытают острые ощущения охоты в искусственном измерении, известном как «Измерение Z-189». Ваша роль — тестер этой игры, и вам предстоит выслеживать цели, порабощать их и пополнять свой постоянно растущий список.


Каждая пойманная цель вознаградит вас льготами, усиливающими вашу власть. Вы будете заставлять своих жертв работать на вас, собирая их удовольствие и скармливая его машине, которая ломает их разум, создавая бесконечную петлю удовольствия и коррупции. Этот процесс требует стратегического подхода и умения манипулировать отношениями между целями.


В игре вам предстоит использовать взаимодействия между целями в своих интересах, находя способ опрокинуть домино, одно за другим. Ваши действия будут иметь значительные последствия, и каждый шаг приближает вас к полной власти над Измерением Z-189. Примите вызов и докажите, что вы способны подчинить этот мир своей воле.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать The Halo Project (18+) 331 Мб Ссылка 2 331 Мб

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Или прочитайте Руководство
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