The Halo Project — новая захватывающая межпространственная игра, в которой игроки испытают острые ощущения охоты в искусственном измерении, известном как «Измерение Z-189». Ваша роль — тестер этой игры, и вам предстоит выслеживать цели, порабощать их и пополнять свой постоянно растущий список.





Каждая пойманная цель вознаградит вас льготами, усиливающими вашу власть. Вы будете заставлять своих жертв работать на вас, собирая их удовольствие и скармливая его машине, которая ломает их разум, создавая бесконечную петлю удовольствия и коррупции. Этот процесс требует стратегического подхода и умения манипулировать отношениями между целями.





В игре вам предстоит использовать взаимодействия между целями в своих интересах, находя способ опрокинуть домино, одно за другим. Ваши действия будут иметь значительные последствия, и каждый шаг приближает вас к полной власти над Измерением Z-189. Примите вызов и докажите, что вы способны подчинить этот мир своей воле.