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Exploring the Big Apple (18+)

Exploring the Big Apple (18+) Episode 1

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Версия:
Episode 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 125 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
49

Exploring the Big Apple - захватывающая игра, погружающая вас в увлекательное приключение молодой пары, которая переезжает в Нью-Йорк, чтобы начать новую главу своей жизни. Главная героиня поступает в университет, чтобы стать журналистом, а ее партнер активно ищет работу и поддерживает ее на каждом этапе пути.


Каждое решение, которое вы принимаете, играет ключевую роль в их жизни. Ваша задача - помочь героине справиться с учебными вызовами, найти работу, которая позволит ей использовать свои навыки и стремления, и, конечно же, поддерживать гармонию в отношениях с партнером. Разнообразные сценарии и квесты, предлагаемые в игре, позволяют вам погрузиться в атмосферу большого города и почувствовать все его плюсы и минусы.


Exploring the Big Apple предлагает игрокам множество возможностей и разнообразных выборов, которые будут определять будущее пары. Вас ждут интересные диалоги, захватывающие квесты и неожиданная развязка. Насладитесь исследованием Нью-Йорка и помогите героям осуществить свои мечты и найти свое место в этом огромном и динамичном городе.


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