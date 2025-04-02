Описание

Раскройте убийство!

Это визуальная новелла, которая «предлагает игрокам посмотреть жизнь 18-летнего мальчика и попытаться раскрыть дело о смерти его отца». Мир красочный, красочный и мне это нравится. Название говорит мне, что вы можете хорошо провести время с этой игрой.





Desire:Sinful Life (18+) позволяет игрокам принять участие в «захватывающей криминальной истории с тремя возможными концовками», поэтому вы можете решить, что произойдет с вашим выбором, что делает эту игру более личной, чем другие.

Расследуйте смерть своего отца и узнайте правду!