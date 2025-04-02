Версия:
Episode 11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:22
Возраст:
Требуется места:
≈ 500 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19 636
Описание
Раскройте убийство!
Это визуальная новелла, которая «предлагает игрокам посмотреть жизнь 18-летнего мальчика и попытаться раскрыть дело о смерти его отца». Мир красочный, красочный и мне это нравится. Название говорит мне, что вы можете хорошо провести время с этой игрой.
Desire:Sinful Life (18+) позволяет игрокам принять участие в «захватывающей криминальной истории с тремя возможными концовками», поэтому вы можете решить, что произойдет с вашим выбором, что делает эту игру более личной, чем другие.
Расследуйте смерть своего отца и узнайте правду!
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