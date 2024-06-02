Attack on Survey Corps (18+) — это игра для взрослых, которая может стать альтернативой таким играм, как Zelda, Pokemon или Dragonball Z.





У вас есть время на эпические сражения, но вы не хотите тратить часы своей жизни на игру, которая вам не нравится? Attack on Survey Corps — динамичная стратегическая боевая игра с красивой графикой и множеством возможностей для развития персонажей, которая превращает простые и повторяющиеся действия в стратегические игры с множеством возможностей для индивидуальной тактики и стратегии. Присоединяйтесь к реальному миру в нашем виртуальном мире волшебников, драконов, пиратов и многого другого! Создайте своего собственного персонажа и следуйте за ним через события эпической истории с неожиданными поворотами. Наслаждайтесь онлайн-матчами PVP, играя вместе с друзьями или в одиночном режиме.