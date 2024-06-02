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Attack on Survey Corps (18+)

Attack on Survey Corps (18+) 0.18.3

Динамичная стратегическая боевая игра для взрослых
47
40
Скачать (931 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.18.3
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 931 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
47
Комментарии:
65
Просмотров:
172 528

Attack on Survey Corps (18+) — это игра для взрослых, которая может стать альтернативой таким играм, как Zelda, Pokemon или Dragonball Z.


У вас есть время на эпические сражения, но вы не хотите тратить часы своей жизни на игру, которая вам не нравится? Attack on Survey Corps — динамичная стратегическая боевая игра с красивой графикой и множеством возможностей для развития персонажей, которая превращает простые и повторяющиеся действия в стратегические игры с множеством возможностей для индивидуальной тактики и стратегии. Присоединяйтесь к реальному миру в нашем виртуальном мире волшебников, драконов, пиратов и многого другого! Создайте своего собственного персонажа и следуйте за ним через события эпической истории с неожиданными поворотами. Наслаждайтесь онлайн-матчами PVP, играя вместе с друзьями или в одиночном режиме.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия игры

Скачать Attack on Survey Corps (18+) 0.18.3 взлом

Скачать Attack on Survey Corps (18+)
931 Мб
Ссылка 2
931 Мб
Ссылка 3
931 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Attack on Survey Corps (18+)


Комментарии (65)
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Ishaf
Ishaf 28 мая 2024 00:03
Не несёт полезной информации где обнова
+1
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Никола Тесла
Никола Тесла 29 апреля 2024 09:38
Когда обновление ?
+1
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Гость Данил
Гость Данил 4 марта 2024 11:12
Когда обнова?
+1
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Katze
Katze 24 декабря 2023 02:42
АПК битый, не устанавливается
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 10 декабря 2023 23:49
Бубу,
пока нет (
-5
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Бубу
Бубу 10 декабря 2023 17:19
Чета случилось? Обычно почти сразу обнову завидовали визде, что случилось?
-10
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Madara20
Madara20 7 декабря 2023 01:54
Тыпатлся обновить игру но пишет что фаил повреждён если скачивать с других сайтов эту версию пишет тоже самое один раз получилось установить игра запустилась появилась заставка и всё больше не каких подвижек
-12
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Ermyngard
Ermyngard 4 декабря 2023 21:54
Не работает версия 15.0
Пишет что сбой установки из-за разницы в подписи
-10
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-1
-1 2 декабря 2023 16:33
Lensifal,
Можете перепроверить файл , пробую уже 5раз обновить игру (скачивал у вас 14.3) файл повреждён не удаётся обновить это в если крации
-9
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Lensifal
Lensifal Администраторы 28 ноября 2023 11:34
Гость Данил,
Обновили!)
-11
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