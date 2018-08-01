Описание

Постройте мир всего за две минуты. The Seven Realms — это простая и удобная программа для создания визуальных новелл, которая позволяет создавать интерактивные истории за считанные минуты. С более чем 10 000 установок в Google Play и средним рейтингом 4,4/5 звезд это идеальный выбор для тех, кто ищет простое в использовании, но высококачественное приложение.





The Seven Realms была названа одной из самых новаторских и увлекательных инди-игр, вышедших в этом сезоне, с ее уникальным моральным выбором, который формирует историю во время игры. У вас будет эмоциональное путешествие, когда вы будете раскрывать секреты королевства и мотивации персонажей в каждом решении. Легко создать интерактивную историю всего за две минуты!