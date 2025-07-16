Описание

Summer Scent — это визуальная новелла для совершеннолетних игроков. Им предлагается история 18-летнего Джека, который наслаждается летом после выпуска, его родители уехали по делам и ему не о чем беспокоиться. Неожиданно в дверях появляется его подруга детства Ева с другой девушкой. не зная, что делать, Джек предлагает помочь девушкам выбраться из финансовых затруднений и помогает им вернуть украденное. Летний аромат, наполненный неожиданными поворотами, будет держать вас в напряжении! Вы также влюбитесь в его художественный стиль, так как он абсолютно великолепен. С великолепным художественным стилем и неожиданным поворотом сюжета каждый