Summer Scent (18+) v0.6.6a
Summer Scent — это визуальная новелла для совершеннолетних игроков. Им предлагается история 18-летнего Джека, который наслаждается летом после выпуска, его родители уехали по делам и ему не о чем беспокоиться. Неожиданно в дверях появляется его подруга детства Ева с другой девушкой. не зная, что делать, Джек предлагает помочь девушкам выбраться из финансовых затруднений и помогает им вернуть украденное. Летний аромат, наполненный неожиданными поворотами, будет держать вас в напряжении! Вы также влюбитесь в его художественный стиль, так как он абсолютно великолепен. С великолепным художественным стилем и неожиданным поворотом сюжета каждый
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Старые версии Summer Scent (18+)
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.