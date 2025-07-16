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Summer Scent (18+)

Summer Scent (18+) v0.6.6a

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Версия:
0.6.6a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:44
Требуется места:
≈ 537 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 007
Описание

Summer Scent — это визуальная новелла для совершеннолетних игроков. Им предлагается история 18-летнего Джека, который наслаждается летом после выпуска, его родители уехали по делам и ему не о чем беспокоиться. Неожиданно в дверях появляется его подруга детства Ева с другой девушкой. не зная, что делать, Джек предлагает помочь девушкам выбраться из финансовых затруднений и помогает им вернуть украденное. Летний аромат, наполненный неожиданными поворотами, будет держать вас в напряжении! Вы также влюбитесь в его художественный стиль, так как он абсолютно великолепен. С великолепным художественным стилем и неожиданным поворотом сюжета каждый


Информация о модах

Полная версия игры

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Summer Scent (18+) v0.6.6a MOD APK

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Старые версии Summer Scent (18+)
Version 0.6.4
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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