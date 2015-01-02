Описание

Infinity: Love or Lust — красивая визуальная новелла с графическим стилем, напоминающим игру. Если вы когда-либо хотели создавать интерактивные истории для людей всех возрастов, этот проект может быть для вас.





Исследуйте новые миры, открывайте для себя новые приключения и флиртуйте с кем хотите. Эта интерактивная повествовательная игра — поистине уникальный опыт, не похожий ни на что другое. Вам придется сделать несколько трудных выборов и посмотреть, что произойдет в конце. Выбирайте из различных концовок, которые повлияют на ваши отношения с возлюбленной, ваши интересы в науке или спорте и даже на место вашего следующего отпуска.





Infinity: Love or Lust позволит вам оживить ваш контент!

Это не обычный игровой проект! Это первая интерактивная история, в которой пользователи могут влиять на сюжетную линию!