Версия:
0.85
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:46
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18 198
Описание
The Singer (18+) - Вы собираетесь войти в мир, где возможности безграничны. «Певцы» — это визуальный роман о любви, жизни и обо всем, что между ними. Развитие и изменение в первую очередь с выбором игрока; эта игра исследует необузданную природу человеческих эмоций и оставит у вас неизгладимые воспоминания.
Вы почувствуете красоту повседневной жизни; вам решать, каким человеком вы хотите, чтобы главный герой, Пия, стал. Будет ли она капризной? Будет ли она следовать за своей мечтой? Или она будет как все и осядет? Эта визуальная новелла, как и все игры от The Singer Network, предназначена только для лиц старше 18 лет. Сражайтесь за свою историю любви!
Получите контроль над своей судьбой! Испытайте все, что любовь должна
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