Описание

The Singer (18+) - Вы собираетесь войти в мир, где возможности безграничны. «Певцы» — это визуальный роман о любви, жизни и обо всем, что между ними. Развитие и изменение в первую очередь с выбором игрока; эта игра исследует необузданную природу человеческих эмоций и оставит у вас неизгладимые воспоминания.





Вы почувствуете красоту повседневной жизни; вам решать, каким человеком вы хотите, чтобы главный герой, Пия, стал. Будет ли она капризной? Будет ли она следовать за своей мечтой? Или она будет как все и осядет? Эта визуальная новелла, как и все игры от The Singer Network, предназначена только для лиц старше 18 лет. Сражайтесь за свою историю любви!

Получите контроль над своей судьбой! Испытайте все, что любовь должна