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The Singer (18+)

The Singer (18+) 0.85

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Версия:
0.85
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18 198
Скриншоты
Описание

The Singer (18+) - Вы собираетесь войти в мир, где возможности безграничны. «Певцы» — это визуальный роман о любви, жизни и обо всем, что между ними. Развитие и изменение в первую очередь с выбором игрока; эта игра исследует необузданную природу человеческих эмоций и оставит у вас неизгладимые воспоминания.


Вы почувствуете красоту повседневной жизни; вам решать, каким человеком вы хотите, чтобы главный герой, Пия, стал. Будет ли она капризной? Будет ли она следовать за своей мечтой? Или она будет как все и осядет? Эта визуальная новелла, как и все игры от The Singer Network, предназначена только для лиц старше 18 лет. Сражайтесь за свою историю любви!

Получите контроль над своей судьбой! Испытайте все, что любовь должна


Информация о модах

Полная версия игры

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать The Singer (18+) v0.85 MOD APK

Скачать The Singer (18+) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб
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Старые версии The Singer (18+)
Version 0.70 Version 0.75 Part 2 Version 0.80 Version TG 0.80 Version TG 0.75 Part 2


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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