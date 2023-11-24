Eros Fantasy (18+) (Мод, Режим бога) 1.17.2
Овладейте полем битвы с Eros Fantasy.
Преодолейте все трудности, создав свой собственный мир фантазий. Создайте свою собственную историю, повышая уровень, выбирайте и обучайте свою боевую команду из десятков фантастических типов персонажей или создавайте свой собственный фантастический мир в режиме Game Master.
Eros Fantasy — это идеальное сочетание рубилки, ролевой игры и захватывающей истории, которой вы можете управлять! Вам захочется играть снова и снова, чтобы в следующий раз составить идеальную команду! Затеряйтесь в этом огромном мире фантазий, где может случиться все что угодно! Если вы любите такие игры, как WoW или Diablo, то эта игра для вас! Приготовьтесь к приключениям, которые не скоро забудутся.
MOD V1
1. Меню
2. Урон x10
3. Защита x10
4. Убийство одним ударом
MOD V2
1. Неограниченный урон
2. Неограниченная защита
Скачать Eros Fantasy (18+) (Мод, Режим бога) 1.17.2 взлом
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