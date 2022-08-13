The Last Man (18+) - это масштабный полнометражный визуальный роман для взрослых геймеров. Проект постоянно меняется и развивается, одни функции появляются, другие исчезают. Те, кому это удается, получают уникальное вознаграждение за выполнение таких элементов, что поможет им получить преимущество в будущем. Поэтому поклонникам категории стоит взять игру и погрузиться в ее постапокалиптическую сюжетную линию. Странная эпидемия привела к почти полному исчезновению мужского населения планеты. Это ставит молодых людей, подобных тем, что живут в нашем приходе, в очень сложное положение. Как он будет ее использовать, зависит от геймера.