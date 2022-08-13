Last Man (18+) (Встроенный кэш) 4.14
Версия:
4.14
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:32
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
95 295
The Last Man (18+) - это масштабный полнометражный визуальный роман для взрослых геймеров. Проект постоянно меняется и развивается, одни функции появляются, другие исчезают. Те, кому это удается, получают уникальное вознаграждение за выполнение таких элементов, что поможет им получить преимущество в будущем. Поэтому поклонникам категории стоит взять игру и погрузиться в ее постапокалиптическую сюжетную линию. Странная эпидемия привела к почти полному исчезновению мужского населения планеты. Это ставит молодых людей, подобных тем, что живут в нашем приходе, в очень сложное положение. Как он будет ее использовать, зависит от геймера.
Информация о модах
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