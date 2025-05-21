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Frozen Past (18+)

Frozen Past (18+) 0.40

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Версия:
0.40
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:23
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 790 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 773
Скриншоты
Описание

Frozen Past (18+) — это интерактивная визуальная новелла, рассказывающая запутанную историю о любви и о том, что происходит, когда члены семьи начинают пренебрегать ими. Главный герой просыпается в больнице с тяжелой травмой головы, потерей памяти и понятия не имеет, кто он и откуда. Рядом нет семьи и осталось мало воспоминаний, он во власти окружающих его людей.


Эта интерактивная игра дает игрокам представление о жизни в разных отношениях, а также возможность принимать решения по своему собственному пути. В этой визуальной новелле игроки столкнутся с решениями, которые приведут к трагическому или счастливому концу в зависимости от их выбора.


Информация о модах

v0.40
– 800 новых рендеров
– 9 анимаций
– Французский перевод
– 5 новых сцен

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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