Описание

Frozen Past (18+) — это интерактивная визуальная новелла, рассказывающая запутанную историю о любви и о том, что происходит, когда члены семьи начинают пренебрегать ими. Главный герой просыпается в больнице с тяжелой травмой головы, потерей памяти и понятия не имеет, кто он и откуда. Рядом нет семьи и осталось мало воспоминаний, он во власти окружающих его людей.





Эта интерактивная игра дает игрокам представление о жизни в разных отношениях, а также возможность принимать решения по своему собственному пути. В этой визуальной новелле игроки столкнутся с решениями, которые приведут к трагическому или счастливому концу в зависимости от их выбора.