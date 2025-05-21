Frozen Past (18+) 0.40
Frozen Past (18+) — это интерактивная визуальная новелла, рассказывающая запутанную историю о любви и о том, что происходит, когда члены семьи начинают пренебрегать ими. Главный герой просыпается в больнице с тяжелой травмой головы, потерей памяти и понятия не имеет, кто он и откуда. Рядом нет семьи и осталось мало воспоминаний, он во власти окружающих его людей.
Эта интерактивная игра дает игрокам представление о жизни в разных отношениях, а также возможность принимать решения по своему собственному пути. В этой визуальной новелле игроки столкнутся с решениями, которые приведут к трагическому или счастливому концу в зависимости от их выбора.
v0.40
– 800 новых рендеров
– 9 анимаций
– Французский перевод
– 5 новых сцен
Скачать Frozen Past (18+) v0.40 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.