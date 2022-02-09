Не очень тонкая эротическая история о солдате, возвращающемся к ветеранской жизни. Рассказанный через разговоры, текст и откровенные изображения, которые рассказывают глубоко личную историю о взрослении и обретении любви в процессе - Tomboy Supremacy зацепит вас от начала до конца.





Эротический визуальный роман без игр, правил и оценок. Исследуйте свои желания с Tomboy Supremacy и оставьте позади игры, которые мешают вам найти себя настоящего.