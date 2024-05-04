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Such a Sharp Pain (18+)

Such a Sharp Pain (18+) 0.11.6R

45
3
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Версия:
0.11.6R
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 869 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
41 435
Скриншоты
Описание

Ищете визуальный проект, который удовлетворит вашу страсть к рисованию и письму? Такой Sharp Pain — визуальный проект с качественной проработкой, сюжетной линией, а также откровенным содержанием. Главный герой был в порядке. Материальное положение, красивая жена, две любящие дочери, но все же он облажался. После этого жена просто выставила его из дома.


Это история о человеке, который финансово и социально обеспечен, но все же однажды просыпается и обнаруживает, что его выгнали из дома. Жена хочет, чтобы у него был шанс испытать, что значит быть не в состоянии обеспечить, но на самом деле ее не волнует, что будет дальше. У главного героя отняли все, кроме гордыни, пока он не оказывается в незнакомом месте с кучей незнакомых ему людей. Только когда он начинает испытывать боль из-за того, что не может обеспечить свою семью, он, наконец, понимает, насколько жена заботится о нем.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Such a Sharp Pain (18+) v0.11.6R MOD APK

Скачать Such a Sharp Pain (18+) 869 Мб Ссылка 2 869 Мб
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Старые версии Such a Sharp Pain (18+)
Version 0.10.0.42 Version 0.11R.SP Version 0.11.5R Version TG 0.11.5R Version TG 0.11R.SP Version TG 0.10.0.42


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Such a Sharp Pain (18+)


Комментарии (5)
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Самса
Самса 8 октября 2024 08:17
И как тут русский поставить
Там в настройках нет ничего про языки
+3
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Lensifal
Lensifal Администраторы 7 июля 2024 00:01
Ilya, Рады, что вам понравиолось)
-1
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Ilya
Ilya 6 июля 2024 20:54
Классная игра. Музыка в меню вообще супер.
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 5 мая 2024 01:23
Я, спасибо за отзыв
0
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Я
Я 4 мая 2024 21:04
Топ игра, да ещё и Русский язык есть
Не говоря ещё и о моде
+5
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