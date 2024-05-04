Описание

Ищете визуальный проект, который удовлетворит вашу страсть к рисованию и письму? Такой Sharp Pain — визуальный проект с качественной проработкой, сюжетной линией, а также откровенным содержанием. Главный герой был в порядке. Материальное положение, красивая жена, две любящие дочери, но все же он облажался. После этого жена просто выставила его из дома.





Это история о человеке, который финансово и социально обеспечен, но все же однажды просыпается и обнаруживает, что его выгнали из дома. Жена хочет, чтобы у него был шанс испытать, что значит быть не в состоянии обеспечить, но на самом деле ее не волнует, что будет дальше. У главного героя отняли все, кроме гордыни, пока он не оказывается в незнакомом месте с кучей незнакомых ему людей. Только когда он начинает испытывать боль из-за того, что не может обеспечить свою семью, он, наконец, понимает, насколько жена заботится о нем.