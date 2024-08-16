Версия:
0.07
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:16
Возраст:
Требуется места:
≈ 365 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 030
Описание
Facefuck Madness Reloaded — это визуальный роман с элементами симулятора, где вы играете за бывшего актера, возвращающегося в индустрию развлечений. В роли главного героя вам предстоит использовать свои профессиональные навыки и обаяние, чтобы наладить новые связи и построить карьеру заново.
Этот ремейк оригинальной игры предлагает совершенно новую механику, обновленные тексты и расширенные опции взаимодействия. Игроки могут насладиться улучшенным 2D-графическим оформлением, анимированными сценами и дополнительными сюжетными ветками. Погружайтесь в сложные и многослойные сценарии, раскрывая потенциал главного героя в увлекательной игровой вселенной.
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