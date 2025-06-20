Описание

Sky Resort 2 — это продолжение популярного симулятора, где ваша задача — управлять роскошным курортом, который продолжает привлекать все больше гостей благодаря вашей исключительной работе. Ваши клиенты ожидают непревзойденного сервиса и незабываемого отдыха, а VIP-номера курорта предлагают им больше, чем просто комфорт.





Как управляющий, вы должны убедиться, что гости получают всё, чего они жаждут, и их пребывание на курорте становится незабываемым. Будьте готовы к неожиданным событиям и сделайте всё возможное, чтобы поддерживать безупречную репутацию Sky Resort, где каждый визит становится роскошным приключением.