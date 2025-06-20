Sky Resort 2 (18+) 1.0a
Sky Resort 2 — это продолжение популярного симулятора, где ваша задача — управлять роскошным курортом, который продолжает привлекать все больше гостей благодаря вашей исключительной работе. Ваши клиенты ожидают непревзойденного сервиса и незабываемого отдыха, а VIP-номера курорта предлагают им больше, чем просто комфорт.
Как управляющий, вы должны убедиться, что гости получают всё, чего они жаждут, и их пребывание на курорте становится незабываемым. Будьте готовы к неожиданным событиям и сделайте всё возможное, чтобы поддерживать безупречную репутацию Sky Resort, где каждый визит становится роскошным приключением.
Полная версия
Скачать Sky Resort 2 (18+) v1.0a MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.