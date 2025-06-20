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Sky Resort 2 (18+)

Sky Resort 2 (18+) 1.0a

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Версия:
1.0a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:37
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 242 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 606
Скриншоты
Описание

Sky Resort 2 — это продолжение популярного симулятора, где ваша задача — управлять роскошным курортом, который продолжает привлекать все больше гостей благодаря вашей исключительной работе. Ваши клиенты ожидают непревзойденного сервиса и незабываемого отдыха, а VIP-номера курорта предлагают им больше, чем просто комфорт.


Как управляющий, вы должны убедиться, что гости получают всё, чего они жаждут, и их пребывание на курорте становится незабываемым. Будьте готовы к неожиданным событиям и сделайте всё возможное, чтобы поддерживать безупречную репутацию Sky Resort, где каждый визит становится роскошным приключением.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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