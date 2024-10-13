Версия:
0.4.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:45
Возраст:
Требуется места:
≈ 645 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 264
Описание
Hooked! — это увлекательный визуальный роман, действие которого происходит в начале 2000-х годов. История повествует о трех девушках, стремящихся пробиться в индустрию развлечений. Главный герой — обычный рыбак, который неожиданно становится частью их приключений.
Игра наполнена комедийными моментами и легкой атмосферой, где игроки смогут познакомиться с персонажами поближе, участвуя в забавных и необычных ситуациях. Hooked! предлагает интерактивный сюжет с юмором и непредсказуемыми поворотами, позволяя игрокам наслаждаться интересной историей и принимать решения, которые влияют на ход событий.
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