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Hooked! (18+)

Hooked! (18+) 0.4.0

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Версия:
0.4.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 645 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 264
Скриншоты
Описание

Hooked! — это увлекательный визуальный роман, действие которого происходит в начале 2000-х годов. История повествует о трех девушках, стремящихся пробиться в индустрию развлечений. Главный герой — обычный рыбак, который неожиданно становится частью их приключений.


Игра наполнена комедийными моментами и легкой атмосферой, где игроки смогут познакомиться с персонажами поближе, участвуя в забавных и необычных ситуациях. Hooked! предлагает интерактивный сюжет с юмором и непредсказуемыми поворотами, позволяя игрокам наслаждаться интересной историей и принимать решения, которые влияют на ход событий.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Hooked! (18+) v0.4.0 MOD APK

Скачать Hooked! (18+) 645 Мб Ссылка 2 645 Мб
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Старые версии Hooked! (18+)
Version 0.3.0 Version TG 0.3.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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