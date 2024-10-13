Описание

Hooked! — это увлекательный визуальный роман, действие которого происходит в начале 2000-х годов. История повествует о трех девушках, стремящихся пробиться в индустрию развлечений. Главный герой — обычный рыбак, который неожиданно становится частью их приключений.





Игра наполнена комедийными моментами и легкой атмосферой, где игроки смогут познакомиться с персонажами поближе, участвуя в забавных и необычных ситуациях. Hooked! предлагает интерактивный сюжет с юмором и непредсказуемыми поворотами, позволяя игрокам наслаждаться интересной историей и принимать решения, которые влияют на ход событий.