Версия:
0.9720
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 19:28
Возраст:
Требуется места:
≈ 339 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 064
Описание
Fantasy Harem: Heroine Backdoor — это пародийный проект, который объединяет различных героинь из разных вселенных в одном увлекательном приключении. Игра предлагает игрокам захватывающий сюжет, который выходит за рамки привычных клише, предоставляя интересные сюжетные повороты и необычные ситуации.
Игроки вместе с главным героем будут исследовать фэнтезийный мир, который напоминает нашу современность, но с элементами магии. Вас ждут встречи с известными персонажами и участие в разнообразных событиях, которые сделают каждое прохождение уникальным. Fantasy Harem: Heroine Backdoor сочетает в себе интересный сюжет и элементы фэнтези, что подарит игрокам увлекательный игровой опыт.
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