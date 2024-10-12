Версия:
0.12.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:24
Возраст:
Требуется места:
≈ 255 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 266
Описание
Damn That's Felicia? — это визуальный проект с комиксной стилистикой и мрачноватым оттенком, где игроки взаимодействуют с персонажами через интерактивные диалоги в мессенджере. Главный герой поддерживает общение с девушкой, которая уехала учиться в другой город. Игрокам предстоит участвовать в развитии этих отношений на расстоянии, выбирая фразы в диалогах и принимая решения, которые влияют на ход сюжета.
Игра предлагает нелинейный геймплей, где внимательное отслеживание информации и поиск несоответствий помогут игрокам формировать свои выводы и принимать важные решения. Разнообразие вариантов выбора делает каждый диалог уникальным и дает возможность получить разные исходы, ориентированные на предпочтения игроков.
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