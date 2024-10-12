Описание

Damn That's Felicia? — это визуальный проект с комиксной стилистикой и мрачноватым оттенком, где игроки взаимодействуют с персонажами через интерактивные диалоги в мессенджере. Главный герой поддерживает общение с девушкой, которая уехала учиться в другой город. Игрокам предстоит участвовать в развитии этих отношений на расстоянии, выбирая фразы в диалогах и принимая решения, которые влияют на ход сюжета.





Игра предлагает нелинейный геймплей, где внимательное отслеживание информации и поиск несоответствий помогут игрокам формировать свои выводы и принимать важные решения. Разнообразие вариантов выбора делает каждый диалог уникальным и дает возможность получить разные исходы, ориентированные на предпочтения игроков.