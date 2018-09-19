Описание

Family at Home — это визуальный роман, где игроки смогут погрузиться в захватывающую историю, наполненную неожиданными событиями. Главный герой вместе со своей семьей отправляется в гости к своей тёте, которая недавно переехала в новый дом. Изначально запланированная на выходные, поездка неожиданно затягивается из-за непредвиденных обстоятельств, оставляя всех героев в одном месте на неопределённое время.





Игрокам предстоит делать выборы, которые повлияют на развитие сюжета и судьбы персонажей. Визуальный роман предлагает интересные повороты и возможность принять участие в решении ключевых моментов истории. Family at Home привлекает своим интерактивным игровым процессом и возможностью повлиять на сюжет с помощью системы выбора.