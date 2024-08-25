Описание

Days in Palis — это увлекательный визуальный роман, действие которого разворачивается в вымышленном мегаполисе Палис. Вы играете за молодого человека, недавно окончившего колледж, который сталкивается с трудностями взрослой жизни и неудачами на каждом шагу. Однако всё меняется, когда в вашу жизнь входят три загадочные женщины, каждая из которых оказывает значительное влияние на вашу судьбу.





В этой истории вы будете не только преодолевать жизненные испытания, но и строить взаимоотношения с персонажами, каждый из которых имеет свою уникальную историю и мотивы. Ваши решения будут определять, как разворачиваются события в этом городе возможностей и опасностей. Days in Palis предлагает глубокий сюжет, где каждый выбор важен и может изменить будущее главного героя.