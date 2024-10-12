Описание

Commanding a Harem — это увлекательная игра, в которой вы берете на себя роль командира могущественной группы, защищающей человечество. Однако после того, как вы оказались в ловушке в обители существа, пожирающего память, вам удается освободиться, но с утратой половины ваших воспоминаний. Теперь перед вами стоит задача начать новую жизнь и вновь возглавить свою команду.





Исследуйте мир, взаимодействуйте с различными персонажами, создавайте новые воспоминания и постепенно восстанавливайте утраченное прошлое. Ваша цель — вернуть себе утраченные знания и заново построить свою судьбу, принимая важные решения на пути к успеху. Commanding a Harem предлагает насыщенный сюжет и богатые возможности для взаимодействия с окружающим миром.