Версия:
1.1.9.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:50
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 511
Описание
Commanding a Harem — это увлекательная игра, в которой вы берете на себя роль командира могущественной группы, защищающей человечество. Однако после того, как вы оказались в ловушке в обители существа, пожирающего память, вам удается освободиться, но с утратой половины ваших воспоминаний. Теперь перед вами стоит задача начать новую жизнь и вновь возглавить свою команду.
Исследуйте мир, взаимодействуйте с различными персонажами, создавайте новые воспоминания и постепенно восстанавливайте утраченное прошлое. Ваша цель — вернуть себе утраченные знания и заново построить свою судьбу, принимая важные решения на пути к успеху. Commanding a Harem предлагает насыщенный сюжет и богатые возможности для взаимодействия с окружающим миром.
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