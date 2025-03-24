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Holes: Restroom Break (18+)

Holes: Restroom Break (18+) 1.0

Погрузитесь в неожиданную и интригующую историю одного мимолётного перерыва на свидании
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 279 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
438
Скриншоты
Описание

Holes: Restroom Break — это интерактивная история для взрослых, погружающая в неожиданный поворот обыденной ситуации. У Хоулс должно быть обычное свидание с мужем, но внезапная необходимость остановиться в туалете становится началом серии неожиданных последствий, которые она не могла предвидеть. Простое действие оборачивается чередой событий, которые проверят её смелость, любопытство и границы личного пространства.


Каждое решение ведёт к новым сюжетным развилкам и нескольким концовкам, отражающим степень её реакции и психологическое состояние. Игра сочетает психологическое напряжение и лёгкую интригу, создавая атмосферу интимной драмы. Исследуйте пространство за дверью туалета, взаимодействуйте с окружающими предметами и персонажами, раскрывая скрытые мотивы и тайны, которые скрывает простой перерыв. Holes: Restroom Break предлагает насыщенный опыт, где даже самый обыденный момент может превратиться в незабываемую историю.


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Скачать Holes: Restroom Break (18+) 279 Мб Ссылка 2 279 Мб
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