Описание

Holes: Restroom Break — это интерактивная история для взрослых, погружающая в неожиданный поворот обыденной ситуации. У Хоулс должно быть обычное свидание с мужем, но внезапная необходимость остановиться в туалете становится началом серии неожиданных последствий, которые она не могла предвидеть. Простое действие оборачивается чередой событий, которые проверят её смелость, любопытство и границы личного пространства.





Каждое решение ведёт к новым сюжетным развилкам и нескольким концовкам, отражающим степень её реакции и психологическое состояние. Игра сочетает психологическое напряжение и лёгкую интригу, создавая атмосферу интимной драмы. Исследуйте пространство за дверью туалета, взаимодействуйте с окружающими предметами и персонажами, раскрывая скрытые мотивы и тайны, которые скрывает простой перерыв. Holes: Restroom Break предлагает насыщенный опыт, где даже самый обыденный момент может превратиться в незабываемую историю.