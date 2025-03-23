Описание

Meru Night — это игра о суккубе, погружающая в мир взрослой эротики и мистики, где древняя сущность Мера возвращается из царства теней после пятидесятилетнего заточения. Сразу после пробуждения она оказывается в новом мире, полном искушений, и нуждается в помощи игрока, чтобы восстановить утраченную силу. Каждая сцена наполнена напряжённой сексуальной энергией и провокационными моментами, позволяя исследовать табуированные желания и наслаждаться страстным эротическим опытом на грани фантазии и реальности.





В процессе прохождения вы путешествуете по загадочным локациям, взаимодействуете с разнообразными персонажами и открываете способности Меры через интимные сцены. Система выбора ведёт к разным сюжетным развилкам и концовкам, отражая глубину отношений и восстановление её силы. Игра сочетает визуальный роман и интерактивный эротический симулятор, предлагая насыщенный контент, эмоциональную близость и чувственность.