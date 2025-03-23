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Meru Night (18+)

Meru Night (18+) 0.01

Исследуйте соблазнительную историю возвращения древней суккубы и её путь к обретению силы
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Версия:
0.01
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 282 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
280
Скриншоты
Описание

Meru Night — это игра о суккубе, погружающая в мир взрослой эротики и мистики, где древняя сущность Мера возвращается из царства теней после пятидесятилетнего заточения. Сразу после пробуждения она оказывается в новом мире, полном искушений, и нуждается в помощи игрока, чтобы восстановить утраченную силу. Каждая сцена наполнена напряжённой сексуальной энергией и провокационными моментами, позволяя исследовать табуированные желания и наслаждаться страстным эротическим опытом на грани фантазии и реальности.


В процессе прохождения вы путешествуете по загадочным локациям, взаимодействуете с разнообразными персонажами и открываете способности Меры через интимные сцены. Система выбора ведёт к разным сюжетным развилкам и концовкам, отражая глубину отношений и восстановление её силы. Игра сочетает визуальный роман и интерактивный эротический симулятор, предлагая насыщенный контент, эмоциональную близость и чувственность. 


Информация о модах

Полная версия 

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Скачать Meru Night (18+) 282 Мб Ссылка 2 282 Мб
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