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City of Secrets (18+)

City of Secrets (18+) Demo

Погрузитесь в опасную игру тайн, где правда становится риском и власть — иллюзией
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Версия:
Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
158
Скриншоты
Описание

City of Secrets — это атмосферный визуальный роман для взрослых, погружающий в игру тайн, где власть измеряется скрытой информацией и опасными секретами. Вы примеряете роль остроумного следователя Кейт Адлер, чьи навыки чтения между строк приводят её к редкому приглашению в неуловимый Ноктюрн — элитный клуб, где могущественные люди предаются самым сокровенным желаниям. Каждая зацепка превращается в выбор, а правда таит риск: чем глубже Кейт погружается в паутину интриг, тем сложнее определить, является ли она охотницей или уже в ловушке.


По мере развития сюжета вы оказываетесь в мире, где доверие — азартная игра, и каждый диалог может привести к неожиданным последствиям. Ваши решения формируют уникальный путь, раскрывая тайны Ноктюрна и его посетителей, создавая сложные связи между честью и обманом. Выразительные визуальные сцены, продуманные диалоги и запутанный сюжет держат в напряжении до самого финала, предлагая множество развилок и концовок, отражающих ваши выборы и определяющих судьбу Кейт в Городе тайн.


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Скачать City of Secrets (18+) 200 Мб Ссылка 2 200 Мб
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