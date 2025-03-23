Описание

City of Secrets — это атмосферный визуальный роман для взрослых, погружающий в игру тайн, где власть измеряется скрытой информацией и опасными секретами. Вы примеряете роль остроумного следователя Кейт Адлер, чьи навыки чтения между строк приводят её к редкому приглашению в неуловимый Ноктюрн — элитный клуб, где могущественные люди предаются самым сокровенным желаниям. Каждая зацепка превращается в выбор, а правда таит риск: чем глубже Кейт погружается в паутину интриг, тем сложнее определить, является ли она охотницей или уже в ловушке.





По мере развития сюжета вы оказываетесь в мире, где доверие — азартная игра, и каждый диалог может привести к неожиданным последствиям. Ваши решения формируют уникальный путь, раскрывая тайны Ноктюрна и его посетителей, создавая сложные связи между честью и обманом. Выразительные визуальные сцены, продуманные диалоги и запутанный сюжет держат в напряжении до самого финала, предлагая множество развилок и концовок, отражающих ваши выборы и определяющих судьбу Кейт в Городе тайн.