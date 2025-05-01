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Sex doll came to Life (18+)

Sex doll came to Life (18+) 1.0.0

Нежная история превращения искусственной куклы в живую женщину через желание
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 395 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
119
Скриншоты
Описание

Sex doll came to Lifeэротическая драма о необычной связи между Ли Юанем и Менг — секс‑куклой, которую он оживил в ночь метеоритного дождя. Изначально Менг могла лишь говорить, оставаясь неподвижной и изготовленной из силикона, но под заботливым присмотром Ли Юаня её тело постепенно обрело подвижность. Неожиданное превращение заставляет её учиться всему с нуля, подобно новорождённому, открывая мир чувств и зависимость от своего спасителя.


Второй этап истории раскрывает глубокую эмоциональную связь, развивающуюся между ними, когда Менг осваивает человеческие привычки — исследует интернет, подражает окружающим и выражает сексуальные желания с нарастающей искренностью. Игрок наблюдает за балансом между благодарностью и исследованием интимности, где каждое решение влияет на их дальнейшие отношения и конечный исход. Эта интерактивная история сочетает чувственность, психологическую глубину и эротическую атмосферу, превращая процесс становления Менг в уникальное путешествие самопознания и доверия.


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Скачать Sex doll came to Life (18+) 395 Мб Ссылка 2 395 Мб

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