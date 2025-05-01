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Chick Wars (18+)

Chick Wars (18+) 1.65

Погрузитесь в стратегическую коллекцию карт и соблазнительный фэнтезийный мир
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Версия:
1.65
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 89 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
39
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Описание

Chick Wars — уникальная карточная стратегия с элементами коллекционирования и эротическим контентом, погружающая в яркий фэнтезийный мир, где каждая карта — это не только тактический ресурс, но и персонаж с собственной историей. Вместо привычных дуэлей вы создаёте собственное королевство, собирая армию из разнообразных существ: людей, эльфов, ведьм и необычных воительниц. Уникальный подход сочетает коллекционирование карт и социальное взаимодействие, предлагая игрокам развивать личный гарем героинь через увлекательные сцены и диалоги.


Игра разделена на множество этапов исследования, где каждый выбор влияет на судьбу вашей империи и взаимоотношения с персонажами. От союзов с суккубами и андроидами до завоевания территорий и прокачки навыков — Chick Wars дарит глубокий игровой опыт, сочетающий стратегию, ролевые элементы и взрослую тематику. Разнообразие героинь, уникальных фетишей и множественные концовки превращают каждое прохождение в неповторимое путешествие, полное неожиданных открытий и соблазнительных моментов. 


Информация о модах

1. Наличные не уменьшаются

2. Деньги не уменьшаются

3. Сундук готов к открытию мгновенно

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Скачать Chick Wars (18+) v1.65 MOD APK

Скачать Chick Wars (18+) 89 Мб Ссылка 2 89 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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