Описание

Chick Wars — уникальная карточная стратегия с элементами коллекционирования и эротическим контентом, погружающая в яркий фэнтезийный мир, где каждая карта — это не только тактический ресурс, но и персонаж с собственной историей. Вместо привычных дуэлей вы создаёте собственное королевство, собирая армию из разнообразных существ: людей, эльфов, ведьм и необычных воительниц. Уникальный подход сочетает коллекционирование карт и социальное взаимодействие, предлагая игрокам развивать личный гарем героинь через увлекательные сцены и диалоги.





Игра разделена на множество этапов исследования, где каждый выбор влияет на судьбу вашей империи и взаимоотношения с персонажами. От союзов с суккубами и андроидами до завоевания территорий и прокачки навыков — Chick Wars дарит глубокий игровой опыт, сочетающий стратегию, ролевые элементы и взрослую тематику. Разнообразие героинь, уникальных фетишей и множественные концовки превращают каждое прохождение в неповторимое путешествие, полное неожиданных открытий и соблазнительных моментов.