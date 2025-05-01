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Eden Survivors (18+)

Eden Survivors (18+) 0.6.7

Сражайтесь в смертельных мехах против бесконечных волн пришельцев на пути к эвакуации
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Версия:
0.6.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 364 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
47
Скриншоты
Описание

Eden Survivor — это автошутер в стиле survival, в котором игроки берут управление смертоносными боевыми мехами, чтобы отражать нескончаемые легионы инопланетных захватчиков. Мир превратился в руины, и на спасение отводится ограниченное время — пока идёт обратный отсчёт до эвакуации, вы должны постоянно перемещаться по обширной карте города Эдем, уклоняясь от атак и используя окружение для выживания.


Каждый пилот связан с уникальным мехом, обладающим особыми боевыми и пассивными способностями, которые можно настраивать в процессе игры. Непрерывное движение становится вашим главным оружием, поскольку мех автоматически стреляет по врагам во время передвижения. Выбирайте из разнообразных перков и оружия, чтобы создать собственный стиль боя и адаптироваться к растущей сложности. Эпичные сражения, динамичная механика и постоянное давление времени превращают каждый забег в испытание мастерства и стратегии. 


Информация о модах

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Скачать Eden Survivors (18+) 364 Мб Ссылка 2 364 Мб

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