Описание

Eden Survivor — это автошутер в стиле survival, в котором игроки берут управление смертоносными боевыми мехами, чтобы отражать нескончаемые легионы инопланетных захватчиков. Мир превратился в руины, и на спасение отводится ограниченное время — пока идёт обратный отсчёт до эвакуации, вы должны постоянно перемещаться по обширной карте города Эдем, уклоняясь от атак и используя окружение для выживания.





Каждый пилот связан с уникальным мехом, обладающим особыми боевыми и пассивными способностями, которые можно настраивать в процессе игры. Непрерывное движение становится вашим главным оружием, поскольку мех автоматически стреляет по врагам во время передвижения. Выбирайте из разнообразных перков и оружия, чтобы создать собственный стиль боя и адаптироваться к растущей сложности. Эпичные сражения, динамичная механика и постоянное давление времени превращают каждый забег в испытание мастерства и стратегии.