Описание

Alice and the Room — пикантное интерактивное погружение для взрослых, где вы оказываетесь в спальне Алисы, пока она спокойно спит. Ваша задача — исследовать тонкую грань между нежными прикосновениями, которые разжигают желание, и риском пробудить её преждевременно. Напряжение нарастает с каждым движением, ведь единственный неверный шаг может нарушить хрупкий баланс между возбуждением и сном.





Если вы готовы идти дальше, приложение предлагает возможность переключиться на более смелый сценарий: закрепите Алису, лишите её контроля и воплотите свои самые тёмные фантазии, раскрывая доминирующие инстинкты. Каждое решение меняет ход истории и открывает новые сцены, создавая уникальный эротический опыт. Благодаря продуманной системе реакций и выразительному визуальному оформлению каждая сцена погружает в атмосферу интимной близости, превращая исследование запретных желаний в незабываемое приключение.