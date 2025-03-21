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Growth Thief (18+)

Growth Thief (18+) 1.4

Легкое и яркое аниме‑приключение с ненавязчивым сюжетом и множеством забавных открытий
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Версия:
1.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 794 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
191
Скриншоты
Описание

Growth Thief: Expand or Be Expanded — это проект в стиле аниме с привлекательной мультяшной графикой и высоким уровнем исполнения, который предлагает лёгкое знакомство с миром, наполненным весёлыми и увлекательными приключениями. История следует за молодой героиней, решившей воплотить важный и заветный план, погружая игрока в ненавязчивый сюжет, где каждое действие влияет на дальнейшее развитие событий.


По мере продвижения появляются другие персонажи, каждый из которых играет свою роль в жизни главной героини и вносит разнообразие в происходящее. Простая механика и понятный геймплей подчёркивают атмосферу лёгкости и непринуждённости, а сочетание анимешной рисовки и ярких визуальных эффектов создаёт приятное впечатление. Growth Thief идеально подойдёт тем, кто ценит непритязательные развлечения с лёгким юмором и возможностью наблюдать за необычным развитием истории.


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Скачать Growth Thief (18+) 794 Мб Ссылка 2 794 Мб
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