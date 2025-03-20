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Egg Maiden (18+)

Egg Maiden (18+) 0.1.1

Необычное приключение наследника гостиницы в жестоком мире торговли и рабства
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Версия:
0.1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 411 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В Egg Maiden вы окажетесь в роли наследника семейного отеля, оказавшегося в заброшенном состоянии после пятилетнего перерыва. В мире, где бедность оборачивается рабством, вам предстоит не просто восстановить хозяйство, но и найти баланс между коммерцией и необычным сосуществованием: ваша новая подопечная — странная рабыня, которая откладывает яйца, из которых вылупляются девушки‑монстры. 


Игра предлагает глубокий сюжет с множеством путей развития и интерактивными сегментами, позволяющими влиять на судьбу персонажей и отеля. Благодаря игре‑тренеру рабов можно исследовать разные варианты взаимоотношений и стратегий управления, а возможность выбора пола героя расширяет перспективы исследования этого уникального мира. Высокая реиграбельность и разнообразие решений делают каждую попытку особенной и увлекательной. При этом игрок может выбрать мужской или женский персонаж, а гибкая система развития позволяет адаптировать опыт под свой стиль прохождения.


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Скачать Egg Maiden (18+) 411 Мб Ссылка 2 411 Мб
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