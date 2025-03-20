Описание

В Egg Maiden вы окажетесь в роли наследника семейного отеля, оказавшегося в заброшенном состоянии после пятилетнего перерыва. В мире, где бедность оборачивается рабством, вам предстоит не просто восстановить хозяйство, но и найти баланс между коммерцией и необычным сосуществованием: ваша новая подопечная — странная рабыня, которая откладывает яйца, из которых вылупляются девушки‑монстры.





Игра предлагает глубокий сюжет с множеством путей развития и интерактивными сегментами, позволяющими влиять на судьбу персонажей и отеля. Благодаря игре‑тренеру рабов можно исследовать разные варианты взаимоотношений и стратегий управления, а возможность выбора пола героя расширяет перспективы исследования этого уникального мира. Высокая реиграбельность и разнообразие решений делают каждую попытку особенной и увлекательной. При этом игрок может выбрать мужской или женский персонаж, а гибкая система развития позволяет адаптировать опыт под свой стиль прохождения.