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HomeWork Master (18+)

HomeWork Master (18+) 0.123

Погрузитесь в мир университетских испытаний, финансовых вызовов и неожиданных возможностей
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Версия:
0.123
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
144
Скриншоты
Описание

HomeWork Master (18+) — визуальный проект для взрослых, где умный, но без гроша в кармане студент оказывается в водовороте непростых жизненных обстоятельств, когда его стипендия отменена, а возможности для существования резко сократились. Поступив в университет, преимущественно для детей обеспеченных родителей, он вынужден искать альтернативные способы заработка, и ответ оказывается ближе, чем можно было ожидать. Судьба приводит его к идее репетиторства для ленивых, но требовательных однокурсников, которые готовы на все, чтобы не разочаровать своих влиятельных родственников. С первых минут проект захватывает внимание зрителя динамичной сюжетной линией, полной противоречий и нестандартных решений, где каждая встреча и каждое испытание оставляют глубокий след в душе главного героя и в сердце зрителя, задавая тон всему происходящему.


Погружение в атмосферу кампусной жизни раскрывает перед игроком весь спектр эмоциональных и моральных дилемм, когда поиск источников дохода превращается в настоящее приключение. Герой, используя поддержку сообщества геймеров, сталкивается с целым рядом непростых задач: от организации репетиторских сессий до решения личных конфликтов, возникающих на пересечении миров богатства и бедности. В каждом действии и каждом выборе чувствуется Интрига, пронизывающая сюжет, и неподдельный Драйв, который заставляет зрителя сопереживать и надеяться на успех даже в самых безвыходных ситуациях. Этот визуальный проект умело сочетает глубокий сюжет с тонким юмором и иронией, превращая каждую минуту игры в яркое испытание, где личные качества героя и его стремление к самосовершенствованию становятся ключом к обретению нового будущего.


Информация о модах

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Скачать HomeWork Master (18+) 104 Мб Ссылка 2 104 Мб
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