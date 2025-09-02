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Marvel Fvckers (18+)

Marvel Fvckers (18+) 0.2

Погрузитесь в космическое путешествие, где каждое прикосновение раскрывает новые тайны вселенной
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 589 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
204
Скриншоты
Описание

Marvel Fvckers предлагает вам отправиться в удивительное космическое приключение, где каждая планета таит в себе уникальные загадки и неповторимую атмосферу. Исследуйте бескрайние просторы мультивселенной, встречайтесь с культовыми женскими персонажами и погружайтесь в глубину их эмоций, используя силу прикосновения, способную изменить судьбу целых миров. Игра мгновенно захватывает внимание своим нестандартным подходом к повествованию, где каждое касание – это шаг к пониманию истинных желаний и тайн, скрытых за внешней красотой героинь. Переживания и эмоции смешиваются с динамичным сюжетом, создавая неповторимое ощущение погружения в таинственный, но чарующе притягательный мир.


Повествование продолжает развиваться, углубляясь в психологию персонажей и открывая перед игроком безграничные возможности для исследования чувственных реакций. Каждый ваш жест, будь то мягкий или смелый, становится ключом к установлению особой связи с персонажами, где важна каждая мелочь и каждое прикосновение, пробуждая в душе ощущение Чувственность и магическую Интрига. Захватывающий и новаторский геймплей дарит шанс испытать новые эмоции и открыть неизведанные грани удовольствия, превращая каждую минуту в игре в незабываемое приключение, полное страсти и открытий.


Информация о модах

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Скачать Marvel Fvckers (18+) 589 Мб Ссылка 2 589 Мб
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