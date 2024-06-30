android-1.ru / Игры / Эротические игры / Sekira (18+)
Sekira (18+)

Sekira (18+) 0.8.4b Fix 1

7
0
Скачать (1 Гб)
Нужно обновить?
Версия:
0.8.4b Fix 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 227

Sekira (18+) - это красочный проект для совершеннолетней аудитории, который привлечет внимание своей привлекательной визуальной стилизацией. Игра сочетает в себе пикантные сцены, юмор, интересный сюжет и продолжительный геймплей, что обеспечит удовлетворение поклонников высококачественных игр в категории "18+".


Главной героиней игры является скромная девушка по имени Анаэль, которая становится центральной фигурой древнего пророчества. Она должна защитить мир от сил зла и отправляется в опасное путешествие, чтобы выполнить множество задач и раскрыть злобные планы.


Sekira обращает внимание на детали и предлагает геймплей, который увлечет игроков на протяжении всей игры. Если вы являетесь поклонником высококачественных игровых продуктов с элементами "18+", то Sekira несомненно будет интересной для вас игрой.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать Sekira (18+) 0.8.4b Fix 1 взлом

Скачать Sekira (18+) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Kilmonger (18+)
Kilmonger (18+)
Версия: Final
Iris Quest: The Goblins Curse (18+)
Iris Quest: The Goblins Curse (18+)
Версия: 1.0
Reina’s Desire (18+)
Reina’s Desire (18+)
Версия: 0.2.5
Fall Flavors (18+)
Fall Flavors (18+)
Версия: 1.1
The Artist (18+)
The Artist (18+)
Версия: 0.1.1
Having a HARD Time (18+)
Having a HARD Time (18+)
Версия: EPISODE 2
DMD – Fantasy Scene Collection (18+)
DMD – Fantasy Scene Collection (18+)
Версия: Part 1 V.0.01
What Could Go Wrong? (18+)
What Could Go Wrong? (18+)
Версия: Ep. 2 Part 1

Отзывы о Sekira (18+)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Васелëк
Васелëк 14 апреля 2024 02:11
Вкусненько
+2
Ответить