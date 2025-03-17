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Sekira: Part 2 (18+)

Sekira: Part 2 (18+) 0.2.0

Погрузитесь в волшебный мир древних пророчеств и судьбоносной эпической битвы
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Версия:
0.2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 187 Мб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
223
Скриншоты
Описание

Sekira: Part 2 приглашает вас в удивительный мир, где границы между светом и тьмой стерты древними пророчествами, а судьба мира висит на волоске. В роли скромной, но отважной девушки по имени Анаэль, вы вступаете на путь, предначерченный звёздами, чтобы противостоять надвигающемуся злу. С первых мгновений игра наполняет вас атмосферой неизбежности и магии, где каждая деталь мира — от шумных лесов до забытых руин — дышит историей древних битв и волшебных ритуалов, пробуждая в душе искру надежды на спасение человечества.


По мере продвижения сюжета повествование глубже раскрывает тайны исчезнувших цивилизаций и загадочные силы, способные повернуть ход событий. Вас ожидают напряжённые схватки с приспешниками Темного Лорда, стремящимися разрушить баланс, и сложные испытания, где поиск артефакта «Сердце Богини» становится ключевым моментом спасения мира. Каждая битва, каждое принятое решение заставляют почувствовать настоящую эпичность происходящего, а магическая тайна древних ритуалов погружает в атмосферу вечной борьбы между добром и злом, вызывая глубокий эмоциональный отклик и желание раскрыть все секреты этого незабываемого приключения.


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Скачать Sekira: Part 2 (18+) v0.2.0 MOD APK

Скачать Sekira: Part 2 (18+) 187 Мб Ссылка 2 187 Мб
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