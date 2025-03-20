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NTR Phone Group (18+)

NTR Phone Group (18+) Chapter 3

Откройте мрачную историю эмоциональной драмы, финансовых долгов и разрушенных отношений
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Версия:
Chapter 3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 141 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
250
Скриншоты
Описание

NTR Phone Group погружает в мрачную историю пары Эдди и Рэйчел, чья счастливая супружеская жизнь рушится под тяжестью безжалостных кредитов, взятых во время пандемии. Потеря работы и постоянный стресс приводят Эдди к эректильной дисфункции, а его попытки угодить требовательному боссу лишь усугубляют ситуацию. Рэйчел отчаянно ищет любую возможность заработать, чтобы помочь мужу и сохранить отношения, но растущая финансовая нагрузка отдаляет их друг от друга.


С каждым сообщением герои сталкиваются с жестоким выбором, где любовь и доверие подвергаются испытанию обстоятельствами. Игроки становятся свидетелями того, как финансовая безысходность превращается в эмоциональную борьбу, где каждое решение меняет ход отношений. Эта визуальная новелла пронизана драма и глубоким предательство, исследуя цену искренности и хрупкость человеческих связей под давлением.


Информация о модах

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Скачать NTR Phone Group (18+) 141 Мб Ссылка 2 141 Мб
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