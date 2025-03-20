Описание

NTR Phone Group погружает в мрачную историю пары Эдди и Рэйчел, чья счастливая супружеская жизнь рушится под тяжестью безжалостных кредитов, взятых во время пандемии. Потеря работы и постоянный стресс приводят Эдди к эректильной дисфункции, а его попытки угодить требовательному боссу лишь усугубляют ситуацию. Рэйчел отчаянно ищет любую возможность заработать, чтобы помочь мужу и сохранить отношения, но растущая финансовая нагрузка отдаляет их друг от друга.





С каждым сообщением герои сталкиваются с жестоким выбором, где любовь и доверие подвергаются испытанию обстоятельствами. Игроки становятся свидетелями того, как финансовая безысходность превращается в эмоциональную борьбу, где каждое решение меняет ход отношений. Эта визуальная новелла пронизана драма и глубоким предательство, исследуя цену искренности и хрупкость человеческих связей под давлением.