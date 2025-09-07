Описание

Incest Story: Mother and Aunt — это визуальный роман для взрослой аудитории, погружающий в сложную семейную драму, где главный герой Натан сталкивается с неизведанными сторонами собственных желаний и внутренних границ. История показывает, как его отношения с тётей Хлоей становятся источником новой уверенности, постепенно раскрывая глубокие эмоциональные слои и провоцируя вопросы о границах допустимого. Атмосфера повествования строится на психологическом напряжении и детальном раскрытии персонажей.





Игровой процесс сосредоточен на интерактивном выборе, позволяющем влиять на ход событий и определять степень близости между героями. Каждый диалог и решение формируют уникальный путь развития отношений, создавая эффект личного погружения и эмоционального развития Натана. Динамичный сюжет и атмосферные иллюстрации сопровождаются выразительными анимациями, подчёркивающими нюансы семейной динамики и внутренних противоречий персонажей.